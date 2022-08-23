IMAX запретила использовать свой формат для показа фильмов в России

В России больше не доступны фильмы в формате IMAX, сообщил глава объединённой сети «Синема Парк» и «Формула кино» Алексей Васясин.

Канадская компания официально запретила использование своего формата в РФ.

«Технически проектор может показать любой фильм. Другой вопрос, что показать фильм в формате IMAX без разрешения IMAX нельзя. Даже российские фильмы в этом формате — „Движение вверх“, „Сталинград“ — сейчас, к сожалению, показывать мы не можем, потому что есть прямой запрет со стороны компании на использование формата», — рассказывает Васясин.

Васясин утверждает, что IMAX вернется в Россию при первой возможности, в ином случае — кинотеатры намерены судиться с компанией из-за нарушения контрактов, а также начать показы на оборудовании IMAX фильмов в другом формате.

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Напомним, что IMAX покинула российский рынок ещё 1 июня. Все сотрудники уволены, а руководство корпорации, в лице вице-президента по Восточной Европе, Индии и Ближнему Востоку, который базировался в Москве, переехало в Лондон.

IMAX Corporation – канадская компания, занимающаяся технологиями развлечений, ее специализация – кинотехнологии и широкоформатные кинопрезентации. Она была основана в 1967 году. Штаб-квартира находится в Онтарио. У IMAX около 1500 кинотеатров более чем в 80 странах. В России у сети IMAX было 49 залов.