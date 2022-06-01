В российских кинотеатрах планируют показывать сериалы из-за недостатка фильмов и выручки.

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Контент готовы предоставить онлайн-видеосервисы Start, Okko, Premier и Kion.

Так, уже 9 июня в кинотеатрах вместо голливудских фильмов россияне смогут посмотреть сериал «Два холма», проект онлайн-кинотеатра Start.

Напомним, что в начале марта из-за нападения России на Украину, большинство зарубежных студий приостановили выпуск своих фильмов в РФ. Из-за этого кинотеатры столкнулись с дефицитом контента и снижением выручки: они просили выделить 6,5 млрд рублей на поддержку, однако правительство отказалось.

Ранее мы писали, что в качестве альтернативы голливудским новинкам кинотеатры РФ предлагают зрителям российские премьеры, советскую и зарубежную классику, блокбастеры Болливуда, южнокорейские фильмы и фильмы из Латинской Америки.

Источник: vc.ru