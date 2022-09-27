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IMAX покупает стартап, разработками которого пользовались Disney, Paramount и другие киностудии

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Приобретение гигантом мира киноэкранов стартапа SSIMWAVE, специализирующегося на вопросах оптимизации качества потокового видео, знаменует собой последний на сегодняшний день важный шаг компании за пределами сферы кассовых сборов.

Корпорация IMAX приобрела компанию SSIMWAVE, занимающуюся измерением качества видео, за 18.5 миллиона долларов деньгами и 2.5 миллиона долларов акциями, с бонусом в размере дополнительных 4 миллионов долларов за достижение определенных целей. Компания SSIMWAVE стала первопроходцем в измерении восприимчивого качества видео, а также обеспечении эффективного сжатия и распределения видео без ущерба качеству изображения.

Компания SSIMWAVE расположена в канадской провинции Онтарио. Она была основана в Университете Ватерлоо и специализируется на измерении восприимчивого качества видео, обеспечении оптимизации сжатия, а также в решении таких проблем, как цветовые полосы. Ее разработки используются среди прочего студиями Disney, Paramount и Warner Bros. Компания имеет 50 выданных и незавершенных патентов и получила в 2020 году награду Эмми за технологии и инженерию.

Алгоритм SSIMPLUS – это собственный подход компании к определению оценки качества, независимого от разрешения, для определенного изображения или видео. Он создан для имитации оценки, которую человек-зритель поставил бы аналогичному материалу. Утверждается, что он более эффективен в выявлении проблем, чем другие методы, включая SSIM или показатель индекса структурного подобия, требующего сравнения со справочным источником.

Приобретение стартапа компанией IMAX стало в значительной степени неожиданностью. Эта компания наиболее известна своими кинотеатрами с большими экранами и сопутствующими технологиями, которые также связаны с качеством изображения. По всему миру установлено более 1600 систем кинотеатров IMAX, которые можно найти в 87 странах и территориях.

В IMAX утверждают, что этот шаг знаменует расширение стратегии компании по доставке видеоизображений высочайшего качества на любой экран. Это сможет обеспечить новый постоянный доход и согласование партнерства IMAX с производителями контента.

IMAX будет сотрудничать с SSIMWAVE для обеспечения расширения набора продуктов и выхода на международный уровень. В долгосрочной перспективе технологические и пост-продакшн-команды в IMAX будут работать с инженерной командой SSIMWAVE, разрабатывая новые решения по обеспечению качества видео IMAX на платформах по всему миру.

Напомним, недавно IMAX запретила использовать свой формат для показа фильмов в России.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.
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