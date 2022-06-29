Российские пользователи не могут скачать десктопную версию WhatsApp

Россияне массово жалуются на проблемы со скачиванием WhatsApp на ПК и Mac.

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При попытке загрузить установочный файл мессенджера с официального сайта, возникает ошибка с сообщением о невозможности получить доступ.

Наличие проблем подтверждают абоненты российских провайдеров «МегаФон» и «Дом.ру». При этом если подключиться к сети через VPN другой страны, скачивание файла начинается без затруднений.

Разработчики мессенджера пока не давали официальный комментарий. В App Store и Google Play приложение WhatsApp пока доступно для загрузки.

Как сообщило позже издание Rozetked, ресурсы, с которых должно начинаться скачивание WhatsApp, внесены в реестр Роскомнадзора. Домен fbcdn․net также отображается в реестре правозащитной организации «Роскомсвобода». Ранее подобным образом ограничили доступ к ресурсам Microsoft — пользователям не удаётся скачать новые ISO-образы операционных систем компании.



Ранее стало известно, что российские компании не могут продлить лицензии на оборудование Cisco и IBM.