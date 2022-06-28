Google закроет мессенджер Hangouts уже этой осенью

Всем пользователям до этого времени компания настоятельно рекомендует перейти на Google Chat — именно туда автоматически будут перенесены все диалоги.

С конца июня пользователи будут получать сообщения с предложением перейти на Google Chat, который доступен и в Gmail, и в качестве отдельного приложения.

Пользователи веб-версии мессенджера Hangouts в Gmail автоматически перейдут на Google Chat в июле, а мобильное приложение перестанет работать в ноябре.

Предполагается, что все диалоги Google должен автоматически перенести в Chat. Также разработан отдельный инструмент Takeout, который поможет загрузить копию данных Hangouts до прекращения поддержки мессенджера в ноябре.

Чтобы стимулировать пользователей активнее переходить на Chat, Google производит несколько новых функций, в частности возможность осуществления звонков напрямую, создания упорядоченных веток обсуждений в групповых чатах Spaces, а также просмотра и отправки нескольких изображений одновременно.

Мессенджер Hangouts был запущен 15 мая 2013 года. Google впервые намекнула, что хочет отказаться от Hangouts в пользу Chat в 2018 году, а в 2020 году сделала сервис бесплатным для всех пользователей. Официальное заявление о замене Hangouts на Chat компания сделала еще в конце 2020 года, однако Google Hangouts пожил немного больше, чем планировалось изначально.

Ранее Google объявила о прекращении работы собственного мессенджера Talk, который был запущен ещё в 2005 году.