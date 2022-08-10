Скрытый «онлайн» и блокировка скриншотов: WhatsApp усилил настройки конфиденциальности

Также увеличено время для удаления сообщений и тестируется возможность запретить сохранение своих изображений в переписке, сообщает TechCrunch.

WhatsApp предложил несколько важных функций для защиты приватных сообщений, которые станут доступны пользователям уже в этом месяце.

Функция «контроль присутствия в интернете» позволит пользователям WhatsApp выбирать, какие контакты могут видеть их онлайн-статус и при необходимости скрывать его от других. Список контактов, которые могут просматривать онлайн-статус пользователя, неограничен.

позволит пользователям WhatsApp выбирать, какие контакты могут видеть их онлайн-статус и при необходимости скрывать его от других. Список контактов, которые могут просматривать онлайн-статус пользователя, неограничен. WhatsApp позволит пользователям покидать группы приватно , не отправляя массовых уведомлений о своем выходе из группы. Сообщение увидят лишь администраторы.

, не отправляя массовых уведомлений о своем выходе из группы. Сообщение увидят лишь администраторы. Мессенджер разрешил удалять сообщения в течение 60 часов. Ранее этот предел составлял 1 час 8 минут 16 секунд.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Компания тестирует блокировку скриншотов для сообщений «просмотреть один раз», исчезающих после одного просмотра.

для сообщений «просмотреть один раз», исчезающих после одного просмотра. Также в тестовом режиме испытывают запрет сохранения изображений в переписке. Когда пользователи получат доступ к этой функции, у адресата останется только одна возможность сохранить фотографию, которую он получил с пометкой «просмотреть один раз» — сфотографировать ее с помощью другого устройства.

Ранее мы сообщали, что Instagram запустил Reels в Украине: какие функции доступны.