Среда, 10 августа, 2022

Скрытый «онлайн» и блокировка скриншотов: WhatsApp усилил настройки конфиденциальности

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Также увеличено время для удаления сообщений и тестируется возможность запретить сохранение своих изображений в переписке, сообщает TechCrunch.

WhatsApp предложил несколько важных функций для защиты приватных сообщений, которые станут доступны пользователям уже в этом месяце.

  • Функция «контроль присутствия в интернете» позволит пользователям WhatsApp выбирать, какие контакты могут видеть их онлайн-статус и при необходимости скрывать его от других. Список контактов, которые могут просматривать онлайн-статус пользователя, неограничен.
  • WhatsApp позволит пользователям покидать группы приватно, не отправляя массовых уведомлений о своем выходе из группы. Сообщение увидят лишь администраторы.
  • Мессенджер разрешил удалять сообщения в течение 60 часов. Ранее этот предел составлял 1 час 8 минут 16 секунд.

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  • Компания тестирует блокировку скриншотов для сообщений «просмотреть один раз», исчезающих после одного просмотра.
  • Также в тестовом режиме испытывают запрет сохранения изображений в переписке. Когда пользователи получат доступ к этой функции, у адресата останется только одна возможность сохранить фотографию, которую он получил с пометкой «просмотреть один раз» — сфотографировать ее с помощью другого устройства.

Ранее мы сообщали, что Instagram запустил Reels в Украине: какие функции доступны.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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