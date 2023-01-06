В WhatsApp теперь можно отправлять сообщения даже во время интернет-блэкаутов: вот как это работает

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Грандиозное обновление от WhatsApp позволяет отправлять сообщения даже во время перебоев в работе интернета, или когда приложение заблокировано.

Что произошло

Служба обмена мгновенными сообщениями WhatsApp позволила пользователям подключаться через прокси-серверы. Это дает им возможность оставаться онлайн, если интернет заблокирован или связь нарушена из-за отключения электросети.

В WhatsApp призывают глобальное сетевое сообщество добровольно предоставлять прокси-серверы, чтобы помочь людям свободно общаться.

«Подключение через прокси-серверы поддерживает такой же высокий уровень конфиденциальности и безопасности, который обеспечивает WhatsApp, – говорится в блоге приложения. – Ваши личные сообщения будут также защищены сквозным шифрованием. И это гарантирует, что они будут доступны только вам и лицу, с которым вы общаетесь. Больше их никто не увидит – ни владельцы прокси-серверов, ни посторонние лица, ни сотрудники WhatsApp или Meta».

Где и как это работает

Новая опция поддержки связи через прокси-сервер доступна всем пользователям, установившим последнюю версию приложения WhatsApp для iOS или Android (на момент публикации новости функция не доступна).

Для активации подключения через прокси-сервер на Android и iOS устройствах необходимо в настройках WhatsApp в разделе «Данные и хранилище» выбрать опцию «Использовать прокси-сервер» и ввести адрес прокси-сервера.

Пользователи, желающие помочь своим друзьям или семье оставаться на связи, даже если их соединение нарушено или заблокировано, могут настроить собственные прокси-серверы. Для этого используйте инструкции, которые доступны на официальном сайте WhatsApp.

Напомним, в августовском обновлении WhatsApp усилил настройки конфиденциальности.