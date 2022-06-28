После окончания лицензий ранее приобретенная техника перестанет работать.

Это интересно: Компания Cisco сворачивает бизнес в России и Беларуси

Российские компании, использующие оборудование Cisco и IBM, не могут продлить лицензии на ранее приобретёную технику. В основном, это серверы на базе микропроцессорной архитектуры IBM Power, которые используются для хранения и обработки больших массивов данных, а также сетевое оборудование.

По мнению экспертов, у компаний есть два пути: использовать ключ, купленный неофициально, то есть через параллельный импорт, или же запускать программы, эмулирующие активацию, взламывать оборудование. В первом случае — ключ может быть заблокирован компанией-производителем, во втором — нет никаких гарантий, что оборудование продолжит работать.

IBM — один из крупнейших в мире производителей и поставщиков аппаратного и программного обеспечения, а также IТ-сервисов и консалтинговых услуг.

Cisco Systems – производитель сетевого оборудования для сетей удаленного доступа, коммуникационных сервисов и сервисов безопасности, корпоративного рынка.

Ранее мы сообщали, что Канада запретила экспорт квантовых компьютеров и передовых технологий в Россию.

Источник: Ведомости