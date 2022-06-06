В Донецкой области из-за обстрела телевышки прекращен показ российской пропаганды.

По словам советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, вышку обстреляли сами российские оккупанты с целью обвинить в этом украинскую армию.

«С сегодняшнего дня в Донецке и оккупированной части области недоступно эфирное телевидение. Была пропаганда и нет пропаганды. Самое смешное в том, что телевидения нет из-за повреждения обстрелом, который снова устроили сами оккупанты, чтобы обвинить ВСУ в обстрелах «мирных жителей», — написал он.

Ранее мы сообщали, что в Луганской области оккупанты заблокировали Viber.