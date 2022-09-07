Оккупанты запустили в Мариуполе новый пропагандистский канал: что о нем известно

Оккупационная администрация Мариуполя запустила новый местный телеканал – «Мариуполь 24», сообщает местный сайт 0629.

Руководство канала

О запуске канала «Мариуполь 24» стало известно в мае, когда и началась работа над его созданием. Управлять каналом изначально должен был Андрей Киор — мариупольский журналист, который ранее работал в местных СМИ и даже был президентом телеканала МТВ в Мариуполе. Именно Киор придумал первое название для канала и даже запустил соцсети.

Однако вскоре управление передали в руки «специалистов» из Донецка и Санкт-Петербурга. 4 августа генеральный директор телеканала «Санкт-Петербург» Александр Малькевич и руководитель «Первого республиканского телеканала» «ДНР» Сергей Пеляницын подписали соглашение о сотрудничестве.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Кто там работает

Над созданием студии, сети и обеспечением технических возможностей эфира работают завезенные российские журналисты. На сегодняшний день вышло несколько первых выпусков новостей, благодаря которым удалось узнать, кто из бывших сотрудников местных СМИ перешел на сторону оккупантов.

В частности, мариупольский сайт 0629 сообщает, что сотрудниками пропагандистского канала стали известный в Мариуполе спортивный обозреватель Александр Капустян и студентка факультета журналистики МГУ (Мариупольского государственного университета) Ксения Мисюревич.