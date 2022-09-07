Четверг, 8 сентября, 2022

Оккупанты запустили в Мариуполе новый пропагандистский канал: что о нем известно

НовостиТелевидение

Оккупационная администрация Мариуполя запустила новый местный телеканал – «Мариуполь 24», сообщает местный сайт 0629.

Руководство канала

О запуске канала «Мариуполь 24» стало известно в мае, когда и началась работа над его созданием. Управлять каналом изначально должен был Андрей Киор — мариупольский журналист, который ранее работал в местных СМИ и даже был президентом телеканала МТВ в Мариуполе. Именно Киор придумал первое название для канала и даже запустил соцсети.

Александр Малькевич и Сергей ПеляницынОднако вскоре управление передали в руки «специалистов» из Донецка и Санкт-Петербурга.  4 августа генеральный директор телеканала «Санкт-Петербург» Александр Малькевич и руководитель «Первого республиканского телеканала» «ДНР» Сергей Пеляницын подписали соглашение о сотрудничестве.

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Кто там работает

Над созданием студии, сети и обеспечением технических возможностей эфира работают завезенные российские журналисты. На сегодняшний день вышло несколько первых выпусков новостей, благодаря которым удалось узнать, кто из бывших сотрудников местных СМИ перешел на сторону оккупантов.

Мариуполь 24В частности, мариупольский сайт 0629 сообщает, что сотрудниками пропагандистского канала стали известный в Мариуполе спортивный обозреватель Александр Капустян и студентка факультета журналистики МГУ (Мариупольского государственного университета) Ксения Мисюревич.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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