Владимир Зеленский призвал ЕС отключить российское телевидение

Президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к участникам ежегодной конференции Forum 2000 в Праге призвал Евросоюз активнее бороться с российской пропагандой.

В европейских странах продолжает работать российское телевидение, на котором пропагандисты распространяют дезинформацию.

«И против кого они работают, скажите мне? Что именно они пытаются разрушить или хотя бы дискредитировать в первую очередь? Европейскую демократию! И Европа нуждается в полной защите от российской пропаганды. Ни один российский пропагандист не должен остаться на территории ЕС. Ни один российский государственный телеканал не должен работать на территории ЕС. Территория ЕС должна быть закрыта для тех граждан России, которые используют Европу, чтобы отдохнуть от зла, которому они потакают у себя дома своим молчанием», — заявил Зеленский.