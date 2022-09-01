Четверг, 1 сентября, 2022

Владимир Зеленский призвал ЕС отключить российское телевидение

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Президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к участникам ежегодной конференции Forum 2000 в Праге призвал Евросоюз активнее бороться с российской пропагандой.

В европейских странах продолжает работать российское телевидение, на котором пропагандисты распространяют дезинформацию.

«И против кого они работают, скажите мне? Что именно они пытаются разрушить или хотя бы дискредитировать в первую очередь? Европейскую демократию! И Европа нуждается в полной защите от российской пропаганды. Ни один российский пропагандист не должен остаться на территории ЕС. Ни один российский государственный телеканал не должен работать на территории ЕС. Территория ЕС должна быть закрыта для тех граждан России, которые используют Европу, чтобы отдохнуть от зла, которому они потакают у себя дома своим молчанием», — заявил Зеленский.

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2 марта Евросоюз запретил вещание российских пропагандистских ресурсов Sputnik и Russia Today, а в начале лета – вещание трех российских государственных телеканалов – «РТР Планета», «Россия 24» и «ТВ Центр – Международный».

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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