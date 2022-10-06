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В Луганской области оккупанты уничтожили телебашню

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Российские оккупанты уничтожили телебашню в Камышевахе Луганской области. Об этом УНН сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

«Вещание с этой телебашни 150 м высотой началось более года назад, 22 августа. Радиус распространения сигнала составлял 50 км», – написал Гайдай.

Глава ОВА отметил, что украинскими телеканалами расположенная недалеко от линии разграничения башня обеспечивала около 200 тысяч жителей Луганщины и Донетчины.

Напомним, в марте на Харьковщине от обстрелов оккупантов пострадала телебашня.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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