На оккупированной территории Луганской области местные боевики заблокировали доступ к мессенджеру Viber.

Так называемый местный «министр связи» Олег Фетисов заявил, что украинская армия якобы через Viber отслеживает геолокацию и координаты гражданской и военной инфраструктуры оккупантов.

«С 3 июня на территории «ЛНР» будет временно ограничен доступ к сервису обмена сообщениями Viber. Данное решение стало вынужденным ответом с нашей стороны на многократно участившиеся случаи использования сервиса как части военной инфраструктуры», — отметил Фетисов.

Источник: РБК-Украина