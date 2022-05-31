Социальная сеть TikTok заблокировала телеканал RT DE, принадлежащий RT, удалив все видео и подписчиков.
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В начале марта доступ к профилю ограничили на территории ЕС, но 17 мая восстановили.
От имени соцсети телеканалу сообщили, что аккаунт «нарушал правила сообщества».
Напомним, что ЕС запретил российские государственные каналы Russia Today и Sputnik на своей территории 2 марта в рамках санкций против России из-за ее военной агрессии против Украины. Также RT запретили в Канаде, Великобритании, Швейцарии, Черногории и других странах, а YouTube заблокировал российские каналы RT и Sputnik по всей Европе.