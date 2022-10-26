Американский видеосервис заблокировал вещание российских каналов RT и Sputnik на территории Франции

Платформа Odysee заблокировала трансляцию франкоязычной версии канала Russia Today во исполнение распоряжения французского регулятора. Компания пошла на этот шаг, чтобы предотвратить блокировку на территории Франции сервиса в целом.

À ma demande, la plateforme américaine Odysee a cessé de diffuser Russia Today France et Sputnik France. Dans la lutte contre la propagande et la désinformation, nous ne cèderons rien. pic.twitter.com/lC5u4f3hZ3 — Jean-Noël Barrot (@jnbarrot) October 20, 2022

Американская онлайн-платформа для обмена видео Odysee заблокировала франкоязычные версии российских государственных информационных вещателей Sputnik и RT, получив предписание от регулятора из Франции.

«Если мы хотим вести бизнес в другой стране, мы должны соблюдать их законы, иначе они нас прикроют. Работа RT FR и его филиалов на территории Франции запрещена законом. Если же, находясь на территории Франции, вы все равно хотите смотреть их, воспользуйтесь VPN», – написал Odysee в своем Twitter.

Yes, if we want to do business in another country we have to abide by their laws or they shut us down. RT FR and its affiliates are illegal in France.

If you want to still watch them from France, use VPN. — odysee (@OdyseeTeam) October 22, 2022

Несколько месяцев назад Европейский Союз (ЕС) ввел санкции против России и запретил трансляцию RT и Sputnik на территории стран-членов союза. Оба этих информационных СМИ обвинили в распространении российской пропаганды на фоне российского вторжения в Украину.

Контент обоих каналов запрещен для распространения на территории ЕС как в телевизионных сетях, так и в онлайне. Однако каналы обходят санкции, используя онлайн-платформы, работающие из-за пределов ЕС.

Неделю назад президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что Франция приложит все усилия для полного запрета трансляции контента Sputnik и RT.

Между тем, платформа Odysee продолжает транслировать англоязычные версии обоих каналов.