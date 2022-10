Американский видеосервис заблокировал вещание российских каналов RT и Sputnik на территории Франции

Платформа Odysee заблокировала трансляцию франкоязычной версии канала Russia Today во исполнение распоряжения французского регулятора. Компания пошла на этот шаг, чтобы предотвратить блокировку на территории Франции сервиса в целом.

Американская онлайн-платформа для обмена видео Odysee заблокировала франкоязычные версии российских государственных информационных вещателей Sputnik и RT, получив предписание от регулятора из Франции.

Yes, if we want to do business in another country we have to abide by their laws or they shut us down. RT FR and its affiliates are illegal in France.

If you want to still watch them from France, use VPN.

— odysee (@OdyseeTeam) October 22, 2022