UARU

UARU

Американский видеосервис заблокировал вещание российских каналов RT и Sputnik на территории Франции

НовостиВидеосервисы

Платформа Odysee заблокировала трансляцию франкоязычной версии канала Russia Today во исполнение распоряжения французского регулятора. Компания пошла на этот шаг, чтобы предотвратить блокировку на территории Франции сервиса в целом.

Американская онлайн-платформа для обмена видео Odysee заблокировала франкоязычные версии российских государственных информационных вещателей Sputnik и RT, получив предписание от регулятора из Франции.

«Если мы хотим вести бизнес в другой стране, мы должны соблюдать их законы, иначе они нас прикроют. Работа RT FR и его филиалов на территории Франции запрещена законом. Если же, находясь на территории Франции, вы все равно хотите смотреть их, воспользуйтесь VPN», – написал Odysee в своем Twitter.

Несколько месяцев назад Европейский Союз (ЕС) ввел санкции против России и запретил трансляцию RT и Sputnik на территории стран-членов союза. Оба этих информационных СМИ обвинили в распространении российской пропаганды на фоне российского вторжения в Украину.

Контент обоих каналов запрещен для распространения на территории ЕС как в телевизионных сетях, так и в онлайне. Однако каналы обходят санкции, используя онлайн-платформы, работающие из-за пределов ЕС.

Неделю назад президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что Франция приложит все усилия для полного запрета трансляции контента Sputnik и RT.

Между тем, платформа Odysee продолжает транслировать англоязычные версии обоих каналов.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.
- Реклама -

Читайте также

Новости

Двое британцев организовали пиратский сервис телевидения – теперь они осуждены на два года

Два британца были осуждены за то, что они нелегально продавали и ретранслировали телевизионные программы, созданные телеканалами Sky и BT Sport.
Новости

Ученые установили новый рекорд скорости передачи данных: 1.8 петабит в секунду

Исследователи провели передачу потока данных на скорости 1.8 пбит/сек. Передача была осуществлена с помощью светового луча из оптического источника.
Новости

5 самых распространенных мифов об Android

Большая часть до сих пор существующих мифов об Android уходит корнями в те времена, когда Android и iPhone были новыми операционными системами.
Новости

Разработчик создал миниатюрные телевизоры с диагоналями 1 и 0,6 дюйма

Миниатюрный телевизор TinyTV 2, который является предметом кампании на Kickstarter, был разработан «серийным изобретателем» Кеном Бернсом из штата Огайо.
Новости

Вместо России: Индия вывела на орбиту 36 спутников для раздачи космического интернета

Миссия была частью коммерческого соглашения, заключенного между индийской государственной фирмой и спутниковой компанией OneWeb из Великобритании.
© Copyright 2007-2022 / Mediasat

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить