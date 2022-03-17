Канадская комиссия по радио, телевидению и телекоммуникациям (CRTC) изъяла RT и RT France из списка иностранных программ и станций, разрешенных для распространения в Канаде.

Как пишет CBC, у канадских вещателей больше нет законного права на ретрансляцию RT и RT France.

«Эти программы не соответствуют стандартам канадских услуг и политике, изложенной в Законе о вещании. CRTC обеспокоен тем, что программы стремятся нарушить суверенитет другой страны, унизить канадцев определенного этнического происхождения и взорвать демократические институты в Канаде», – говорится в решении регулятора.

3 марта CRTC сообщал, что вероятно запретит кремлевские каналы из-за распространения ненависти или пренебрежения на основе расы, национального или этнического происхождения, цвета кожи, религии, пола, сексуальной ориентации, возраста и т.д.

Ранее Евросоюз запретил вещание RT и Sputnik.