Еврокомиссия приостановила вещание российских государственных СМИ RT (ранее Russia Today) и Sputnik в Европе.

Такое решение принял Совет ЕС в среду, 2 марта, и оно сразу же вступило в силу.

«В это военное время слова имеют значение. Мы являемся свидетелями массированной пропаганды и дезинформации по поводу этого возмутительного нападения на свободную и независимую страну. Мы не позволим апологетам Кремля изливать свою ядовитую ложь, оправдывающую путинскую войну, или сеять семена раскола в нашем Союзе.», — сказала Глава Еврокомисии Урсула фон дер Ляйен.

Под запрет попали RT English, RT UK, RT Germany, RT France, RT Spanish и Sputnik.

Санкции распространяются на все способы передачи информации, в частности по кабелю, спутнику, IPTV-платформам, веб-сайтам и приложениям. Действие всех соответствующих лицензий, разрешений и соглашений о распространении приостановлено.

Ранее мы сообщали, что в Telegram создали фейковый аккаунт Верховной Рады Украины.