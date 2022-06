Запрет телеканалов предусмотрен шестым пакетом санкций, который должны принять в ближайшее время.

Глава Европейского парламента Шарль Мишель сообщил, что уже согласован шестой пакет санкций против России, предусматривающий запрет вещания на территории ЕС еще трех государственных российских каналов — их названия пока не уточняются.

#Unity

Agreement to ban export of Russian oil to the EU.

This immediately covers more than 2/3 of oil imports from Russia, cutting a huge source of financing for its war machine.

Maximum pressure on Russia to end the war.

#EUCO

— Charles Michel (@eucopresident) May 30, 2022