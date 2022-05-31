Запрет телеканалов предусмотрен шестым пакетом санкций, который должны принять в ближайшее время.

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Глава Европейского парламента Шарль Мишель сообщил, что уже согласован шестой пакет санкций против России, предусматривающий запрет вещания на территории ЕС еще трех государственных российских каналов — их названия пока не уточняются.

#Unity Agreement to ban export of Russian oil to the EU. This immediately covers more than 2/3 of oil imports from Russia, cutting a huge source of financing for its war machine. Maximum pressure on Russia to end the war. #EUCO — Charles Michel (@eucopresident) May 30, 2022

Шестой пакет санкций планируют принять в ближайшее время. Он также будет включать нефтяное эмбарго, замораживание активов и запрет на поездки для ряда физических лиц, ответственных за военные преступления против Украины, а крупнейший российский банк Сбербанк будет отключен от SWIFT.