Телевизор с помехами

Запрет телеканалов предусмотрен шестым пакетом санкций, который должны принять в ближайшее время.

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Глава Европейского парламента Шарль Мишель сообщил, что уже согласован шестой пакет санкций против России, предусматривающий запрет вещания на территории ЕС еще трех государственных российских каналов — их названия пока не уточняются.

Шестой пакет санкций планируют принять в ближайшее время. Он также будет включать нефтяное эмбарго, замораживание активов и запрет на поездки для ряда физических лиц, ответственных за военные преступления против Украины, а крупнейший российский банк Сбербанк будет отключен от SWIFT.

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Редакция Mediasat

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