Российские операторы связи хотят подать в суд на зарубежных производителей телеком-оборудования, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на свои источники.

Такое решение принято по итогам совещания Минцифры РФ с представителями «МегаФона», МТС, «Ростелекома», «Вымпелкома» и Tele2, на котором говорили о проблемах с поставками оборудования.

На сегодняшний день о прекращении поставок в РФ официально заявили Nokia и Ericsson. Huawei о своем решении не сообщала, однако поставки тоже прекратила и не выходит на связь с телеком-операторами.

Участники рынка хотят поочередно подать иски к вендорам, которые «не выполнили обязательства по контрактам, чтобы те поняли серьезность ситуации». Так, 11 апреля суд уже арестовал счета российского филиала Dell на сумму 778 млн руб., а 16 мая Tele2 подала в суд на российское представительство Nokia с намерением отсудить 478 млн руб. — по последнему делу суд ответил отказом, не усмотрев оснований для наложения обеспечительных мер.

Некоторые эксперты называют вариант с последовательными исками контрпродуктивным, так как даже если компании получат свои $5-10 млн, с ними нечего будет делать без технологий и оборудования.