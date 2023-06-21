Ericsson повысит эффективность сетей 5G

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Компания Ericsson, один из ведущих вендоров в сфере телекоммуникаций, представила новое сетевое программное обеспечение (ПО), способное значительно улучшить функциональность сетей 5G. Решение под названием Reduced Capability (RedCap) разработано с целью оптимизации энергопотребления и расширения возможностей существующего оборудования.

Вот что известно о RedCap

Оптимизация энергопотребления. При использовании RedCap операторы смогут оптимизировать энергопотребление устройств, которые на данный момент доступны только для оборудования сетей LTE. Это позволит значительно увеличить время автономной работы и поддерживать высокую плотность абонентских устройств.

При использовании RedCap операторы смогут оптимизировать энергопотребление устройств, которые на данный момент доступны только для оборудования сетей LTE. Это позволит значительно увеличить время автономной работы и поддерживать высокую плотность абонентских устройств. Расширение возможностей сети 5G. С помощью нового ПО операторы смогут предложить больше возможностей подключения для различных сценариев использования. RedCap будет поддерживать простые пользовательские устройства, такие как недорогие гарнитуры дополненной реальности (AR) и видеооборудование, расширяя потенциал применения сети 5G.

С помощью нового ПО операторы смогут предложить больше возможностей подключения для различных сценариев использования. RedCap будет поддерживать простые пользовательские устройства, такие как недорогие гарнитуры дополненной реальности (AR) и видеооборудование, расширяя потенциал применения сети 5G. Преимущества энергоэффективности. Новое ПО от Ericsson считается более энергоэффективным по сравнению с существующими LTE-решениями низких категорий. Это позволяет снизить энергозатраты операторов и обеспечить более устойчивую работу сети.

Новое ПО от Ericsson считается более энергоэффективным по сравнению с существующими LTE-решениями низких категорий. Это позволяет снизить энергозатраты операторов и обеспечить более устойчивую работу сети. Коммерческое использование. ПО RedCap будет готово к коммерческой эксплуатации в ноябре 2023 года. Оно будет представлено в качестве программного дополнения к автономным сетям 5G на базе Ericsson, обеспечивая возможность использования новых функций и улучшений.

Новое программное обеспечение от Ericsson представляет собой значительный шаг в развитии сетей 5G и демонстрирует стремление компании к инновациям и улучшению пользовательского опыта. Внедрение RedCap позволит операторам расширить возможности сети, снизить энергозатраты и создать более эффективную инфраструктуру для будущего развития телекоммуникаций.