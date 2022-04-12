Финская телекоммуникационная компания Nokia уходит из России.

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Ранее компания приостановила поставки и весь новый бизнес в стране, а также перенесла научно-исследовательскую деятельность из России.

12 апреля на сайте Nokia появилось сообщение о том, что компания полностью уйдёт из российского рынка.

«С первых дней вторжения в Украину Nokia было ясно, что продолжение нашего присутствия в России будет невозможно», — утверждает компания в обращении.

Что касается финансовых последствий этого решения, то на Россию пришлось менее 2% чистых продаж Nokia в 2021 году.

“Учитывая высокий спрос, который мы видим в других регионах, мы не ожидаем, что это решение повлияет на нашу способность достичь нашего прогноза на 2022 год», — добавили в компании.