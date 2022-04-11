Шведская телекоммуникационная компания Ericsson объявила о приостановке деятельности в РФ.

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В начале февраля Ericsson прекратила поставки в Россию. В новом обращении компании, опубликованном 11 апреля, говорится, что теперь она остановит и всю деятельность с клиентами.

«В свете недавних событий и санкций Европейского Союза компания теперь на неопределенный срок приостановит свою деятельность с клиентами в России. Ericsson обсуждает с клиентами и партнерами приостановку пострадавшего бизнеса на неопределенный срок. Приоритетом является обеспечение безопасности и благополучия сотрудников Ericsson в России, и они будут отправлены в оплачиваемый отпуск», — говорится в сообщении.

Отмечается, что компания в первом квартале 2022 года создала специальный финансовый резерв на обесценение активов и другие исключительные расходы.