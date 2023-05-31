Пилотный проект: прифронтовые города Украины получат устойчивую связь

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Министерство цифровой трансформации Украины (МинЦифра) совместно с компанией Nokia объявило о пилотном проекте, направленном на обеспечение устойчивой связи и интернета в прифронтовых городах. Ключевая цель инициативы – обеспечение надежной работы телекоммуникаций даже в условиях обстрелов.

Защита связи от обстрелов и отключений электроэнергии

МинЦифра совместно с Nokia начинает пилотный проект, который направлен на обеспечение устойчивой связи и интернета в прифронтовых городах. В настоящее время главной задачей является обновление телекоммуникационного оборудования и переход на энергонезависимые интернет-сети, которые более защищены от обстрелов и отключений электроэнергии.

Кабельная сеть под землей

Кроме обновления телекоммуникационной инфраструктуры, планируется проложить кабель под землей, что обеспечит связь даже в критических условиях. Этот шаг позволит жителям прифронтовых населенных пунктов оставаться на связи, а провайдерам избежать риска для своих сотрудников.

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Посад-Покровское: первый тестовый населенный пункт

Первым населенным пунктом, где будет реализован пилотный проект, станет Посад-Покровское в Херсонской области. Команды МинЦифра и Nokia посетили это село на прошлой неделе, чтобы оценить разрушения, нанесенные обстрелами. В настоящее время все интернет-сети в селе разрушены. Поэтому местным жителям, чтобы связаться с близкими, приходится посещать сельский совет, где работает Starlink.

Масштабирование проекта

После успешного завершения пилотного проекта инициатива будет масштабирована на другие области, пострадавшие от российских обстрелов. Целью является обеспечение устойчивой связи и интернета для всех граждан, независимо от обстоятельств.