Арбитражный суд Москвы наложил арест на имущество и счета ООО «Гугл» на сумму 500 млн рублей в качестве обеспечительной меры по иску ООО «ГПМ Развлекательное телевидение» (принадлежит холдингу «Газпром-медиа») о восстановлении аккаунта на видеохостинге YouTube.

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«ГПМ РТВ» направило в арбитраж иск, в котором просило признать недействительным односторонний отказ от соглашения, обязать восстановить полный доступ к аккаунту на YouTube со всеми функциями, а также взыскать судебную неустойку. Ответчиками по иску выступали ООО «Гугл», Google Ireland Ltd, Google LLC и Google Commerce Ltd.

13 апреля столичный арбитраж отказал «ГПМ РТВ» в наложении ареста на имущество и деньги ООО «Гугл», а 20 апреля согласился.

Google может подать жалобу в течение месяца. Аресту подлежат также все деньги, которые будут поступать на банковские счета. Заседание по делу пройдёт 1 июня 2022 года.

Также 21 апреля суд в Москве постановил, что американская компания Google совершила административное правонарушение, отказавшись удалить «недостоверную информацию» о войне в Украине. Штраф, который по решению суда должна оплатить Google, составляет 4 миллиона рублей (примерно 1 миллион 340 тысяч гривен).

Ранее мы сообщали, что Московский суд оштрафовал Meta на 4 млн рублей.

Источник: vc.ru