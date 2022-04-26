Россия обвиняет компанию Meta в «пропаганде ЛГБТ», «оскорблении российской символики» и требует с компании заплатить штраф в размере 4 млн рублей.

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Суд Таганского района Москвы оштрафовал компанию Meta Platforms на 4 млн рублей за «неудаление противоправного контента» в Facebook и Instagram.

Под противоправным контентом подразумевались посты «с пропагандой ЛГБТ» и «оскорблением» российской символики в соцсетях правозащитного проекта «ОВД-Инфо».

Российские СМИ отмечают, что Meta получила «максимальное наказание» по соответствующей статье законодательства РФ.

Ранее мы сообщали, что районный суд Москвы признал компанию Meta экстремистcкой организацией. Позже компания подала аппеляцию на решение о запрете ее деятельности на территории РФ.

Источник: Интерфакс