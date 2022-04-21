21 апреля суд в Москве постановил, что американская компания Google совершила административное правонарушение, отказавшись удалить «недостоверную информацию» о войне в Украине.

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В том числе Google не удалила «неправдивые» данные о количестве погибших, «а также экстремистские высказывания в адрес россиян и руководства РФ».

Штраф, который по решению суда должна оплатить Google, составляет 4 миллиона рублей (примерно 1 миллион 340 тысяч гривен).

22 апреля суд намерен рассмотреть еще один аналогичный протокол по Google. По данным «РИА Новости», компания Google обвиняется в распространении в сервисе Youtube видео «с призывами к терактам в России».

Источник: Радио Свобода