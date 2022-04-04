С начала военной агрессии при атаках на населенные пункты Россия прежде всего пытается физически уничтожить инфраструктуру связи и телевидения.

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По информации Госспецсвязи, более двух десятков передающих телевизионных подстанций Концерна РРТ подверглись обстрелам и полностью или частично разрушены.

У 46 населенных пунктов нет возможности получать услуги эфирного телерадиовещания (в основном – Харьковская, Сумская, Запорожская, Донецкая, Луганская и Херсонская области). Причины — разрушение, отсутствие энергоснабжения, попытки агрессора организовать собственное вещание.

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В восьми населенных пунктах – Зориновка, Марковка, Широкий, Старобельск, Беловодск, Херсон, Васильевка, Геническ – оккупанты перекоммутировали оборудование на российские каналы.

По приблизительным оценкам Концерна PPT, за месяц войны Россия нанесла ущерб более чем на 600 млрд грн.

Напоминаем, чтобы у граждан был альтернативный доступ к украинскому вещанию, по инициативе КРРТ и при поддержке телеканалов и операторов спутникового телевидения был раскодирован сигнал на спутнике.

Также пользоваться телевидением бесплатно можно на ОТТ-платформах, на Youtube и в приложении «Дія».

На юге, востоке и в центре страны (если нет оборудования для получения сигнала со спутника или интернета) можно слушать украинское радио. Для этого подойдут даже старые приемники, которые работают на средних волнах (1278, 1404, 873, 657 кГц).