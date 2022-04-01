Запорожский «Телеканал Z» меняет название и логотип — теперь это канал «МТМ».

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Редакция телеканала решила вернуть прошлое название и логотип. Нынешнеe — «Z», по всей видимости сменили, чтобы не иметь никаких ассоциаций с российскими оккупантами, которые используют эту букву для обозначения своей военной техники.

Теперь телеканал снова будет называться «МТМ» — этот логотип использовался с момента основания канала и расшифровывался как «Місто Твоєї Мрії».

«Z не будет, а мы есть. И мы никак не хотим ассоциироваться с убийцами. Команда осталась. Все те самые крутые редакторы. Миссия осталась – информировать: оперативно, честно, объективно. Приблизим победу вместе. А после – мы поразмышляем над новым видом нашего телеканала и над новым логотипом, — говорится в обращении телеканала.

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