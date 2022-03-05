Журналисты Liga.Tech опубликовали подборку ресурсов, на которых можно бесплатно смотреть украинские телеканалы.

Интернет-сервисы

Мобильный оператор предоставляет бесплатный доступ к ряду национальных телеканалов.

У Киевстар онлайн-телевидение доступно бесплатно через авторизацию для абонентов.

Украинская стриминговая платформа открыла свободный доступ к ряду новостных каналов. Это UA:Перший, 1+1, ICTV, УНІАН, Україна 24, 5 канал, BBC World News и другие.

Украинский сервис с возможностью бесплатной подписки, в которую входят 188 каналов для пяти устройств. Среди них – 1+1, 24 канал, Deutsche Welle, 5 канал, ICTV, UA:Перший и другие каналы.

Сайт с переходом на YouTube-каналы украинских телеканалов. Это 1+1, Україна, СТБ, Новий канал и другие.

Еще один сайт с переходом на страницы с трансляцией ряда национальных и региональных телеканалов.

Сайты и страницы телеканалов