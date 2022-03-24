На юге и востоке Украины россияне предпринимают попытки запустить в цифровом эфире Т2 пропагандистские каналы, сообщает Детектор медиа.

По состоянию на 24 марта, в цифре российские каналы транслируются в Херсоне, Мелитополе, Бердянске и в части Луганской области. При этом в Херсоне вещают еще три украинских радиостанции.

Напомним, что сейчас украинские телеканалы бесплатно доступны на ОТТ-платформах, в YouTube, на спутнике и в приложении «Дія». Подробно о том, где можно смотреть украинское ТВ в условиях войны, мы писали здесь.