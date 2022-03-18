Как информирует Государственная пограничная служба Украины, на границах с Польшей и Молдовой теперь можно воспользоваться электронными версиями документов в приложении «Дія».

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В условиях военного положения упрощено пересечение государственной границы. Теперь украинцы могут выехать в Молдову, пользуясь электронным документом вместо обычного загранпаспорт.

Учитывая, что до 24 апреля в Молдове объявлена ​​чрезвычайная ситуация, пограничники государства делают все для ускорения пересечения государственной границы и принимают у наших соотечественников цифровые документы в мобильном приложении «Дія».

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Также по договоренности с польскими властями, во время действия в Украине военного положения, наши граждане могут пересечь с электронными документами и украинско-польскую границу.