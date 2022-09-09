Пятница, 9 сентября, 2022

Брак и развод без паспорта: чем еще полезны новые услуги в «Дії»

НовостиТехнологии

Украинцы смогут использовать электронный паспорт в органах регистрации актов гражданского состояния. 

«Дія» запустила шеринг электронного паспорта — теперь посетить органы ГРАГС можно без бумажных документов и ксерокопий.

Какие услуги доступны

Электронный паспорт в «Дії» можно использовать при регистрации таких актов гражданского состояния:

  • рождение физического лица и его происхождение;
  • брак;
  • расторжение брака;
  • смена имени;
  • смерть;
  • внесение изменений в актовые записи гражданского состояния, их восстановление и аннулирование.

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Также доступны услуги:

  • повторной выдачи свидетельств о ГРАГС;
  • предоставление выписок из реестра ГРАГС.

Как воспользоваться электронным документом

Все указанные услуги можно заказать, просто поделившись копией е-паспорта через смартфон.

Для этого нужно:

  • обновить «Дію» и открыть свой цифровой паспорт в приложении;
  • нажать на него и выбрать штрихкод;
  • предоставить штрихкод работнику органа ГРАГС для считывания;
  • подтвердить запрос на передачу данных в приложении «Дія».

Ранее мы сообщали, что в приложении «Дія» появятся англоязычные версии документов.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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