Брак и развод без паспорта: чем еще полезны новые услуги в «Дії»

Украинцы смогут использовать электронный паспорт в органах регистрации актов гражданского состояния.

«Дія» запустила шеринг электронного паспорта — теперь посетить органы ГРАГС можно без бумажных документов и ксерокопий.

Какие услуги доступны

Электронный паспорт в «Дії» можно использовать при регистрации таких актов гражданского состояния:

рождение физического лица и его происхождение;

брак;

расторжение брака;

смена имени;

смерть;

внесение изменений в актовые записи гражданского состояния, их восстановление и аннулирование.

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Также доступны услуги:

повторной выдачи свидетельств о ГРАГС;

предоставление выписок из реестра ГРАГС.

Как воспользоваться электронным документом

Все указанные услуги можно заказать, просто поделившись копией е-паспорта через смартфон.

Для этого нужно:

обновить «Дію» и открыть свой цифровой паспорт в приложении;

нажать на него и выбрать штрихкод;

предоставить штрихкод работнику органа ГРАГС для считывания;

подтвердить запрос на передачу данных в приложении «Дія».

Ранее мы сообщали, что в приложении «Дія» появятся англоязычные версии документов.