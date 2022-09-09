Брак и развод без паспорта: чем еще полезны новые услуги в «Дії»

Украинцы смогут использовать электронный паспорт в органах регистрации актов гражданского состояния.
«Дія» запустила шеринг электронного паспорта — теперь посетить органы ГРАГС можно без бумажных документов и ксерокопий.
Какие услуги доступны
Электронный паспорт в «Дії» можно использовать при регистрации таких актов гражданского состояния:
- рождение физического лица и его происхождение;
- брак;
- расторжение брака;
- смена имени;
- смерть;
- внесение изменений в актовые записи гражданского состояния, их восстановление и аннулирование.
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Также доступны услуги:
- повторной выдачи свидетельств о ГРАГС;
- предоставление выписок из реестра ГРАГС.
Как воспользоваться электронным документом
Все указанные услуги можно заказать, просто поделившись копией е-паспорта через смартфон.
Для этого нужно:
- обновить «Дію» и открыть свой цифровой паспорт в приложении;
- нажать на него и выбрать штрихкод;
- предоставить штрихкод работнику органа ГРАГС для считывания;
- подтвердить запрос на передачу данных в приложении «Дія».
Ранее мы сообщали, что в приложении «Дія» появятся англоязычные версии документов.