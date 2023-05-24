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Интернет-провайдер «Нашнет» интегрировал Дію в процесс оформления договоров

НовостиТелеком
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Благодаря интеграции с Дія заключение договора между клиентом и провайдером стало быстрым, удобным и максимально эффективным.

В начале мая текущего года интернет-провайдер «Нашнет» внедрил инновационный подход к оформлению абонентских договоров, интегрировав в этот процесс Дію. Теперь новые пользователи сети могут заключать договоры с «Нашнет» без лишних бумаг и заполнения данных от руки, всего лишь с помощью компьютера или смартфона.

Как это работает?

Процедура оформления договора через Дію довольно проста. Пользователь сначала подает заявку на веб-сайте провайдера nashnet.ua. После этого получает уникальный код от сотрудника «Нашнет» и активирует его. После активации клиент предоставляет копию своего паспорта и подписывает договор прямо в приложении Дія.

После успешного оформления договора специалисты оператора «Нашнет» осуществляют настройку и подключение к сети.

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Более подробно о том, как происходит оформление договора, смотрите в видеоролике ниже:


Что известно о «Нашнет»

«Нашнет» – один из популярных интернет-провайдеров в Киеве, предоставляющий свои услуги жителям столицы. Его разветвленная сеть охватывает значительную территорию города, позволяя обеспечить доступ к быстрому и стабильному интернету большему числу пользователей. Применение передовых технологий и использование оборудования от ведущих производителей гарантирует качество и надежность услуг.

«Нашнет» имеет многолетний опыт в области предоставления интернет-услуг и обладает высоким уровнем организации работы. Благодаря этому процесс подключения новых абонентов осуществляется оперативно и без лишних трудностей. «Нашнет» не только обеспечивает доступ к интернету, но и предоставляет клиентам дополнительные услуги. Среди них: IP-телевидение, видеонаблюдение и прочее.

Что известно о Дія

Дія – это инновационное мобильное приложение, веб-портал и бренд, который стал символом цифровизации в Украине. Этот проект разработан Министерством цифровой трансформации Украины с целью создания удобной и доступной среды для взаимодействия граждан с государственными службами и получения различных услуг онлайн. Презентация Дії состоялась в 2019, а официальный запуск – в 2020 году, после завершения разработки и внедрения необходимой инфраструктуры.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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