В Минцифры сообщили о важных обновлениях в приложении «Воздушная тревога», которое информирует украинцев о начале и завершении тревоги в отдельном, выбранном ими, регионе.
Это интересно: Приложение Starlink бьет рекорды по скачиваниям в Украине
По состоянию на 16 марта приложение «Воздушная тревога» загрузили более 3,5 млн украинцев.
Какие обновления добавлены
- В приложении теперь можно регулировать уровень громкости оповещений о начале и завершении тревоги.
- Мобильные операторы lifecell, Kyivstar і Vodafone не будут снимать мегабайты, а соответственно и деньги за пользование приложением. Главное, чтобы у смартфона был доступ в интернет.
- Создано единый Telegram-канал «Воздушная тревога», который дублирует все оповещения приложения. Это дополнительная возможность узнать о тревоге.
Где загрузить приложение
- на iOS: https://apple.co/3tgf5SW
- на Android: https://bit.ly/3MTwhp6
- на Huawei: https://bit.ly/3CKmygl
Читайте также: В России запустят Instagram собственного производства — как он будет выглядеть