В Минцифры сообщили о важных обновлениях в приложении «Воздушная тревога», которое информирует украинцев о начале и завершении тревоги в отдельном, выбранном ими, регионе.

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По состоянию на 16 марта приложение «Воздушная тревога» загрузили более 3,5 млн украинцев.

Какие обновления добавлены

В приложении теперь можно регулировать уровень громкости оповещений о начале и завершении тревоги.

Мобильные операторы lifecell, Kyivstar і Vodafone не будут снимать мегабайты, а соответственно и деньги за пользование приложением. Главное, чтобы у смартфона был доступ в интернет.

Создано единый Telegram-канал «Воздушная тревога», который дублирует все оповещения приложения. Это дополнительная возможность узнать о тревоге.

Где загрузить приложение

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