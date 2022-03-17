Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон об облачных услугах.

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Как сообщает Минцифры, Закон не только даст возможность государственным органам хранить свои данные в «облаке», но и сделает Украину более привлекательной для наибольших мировых вендоров облачных сервисов — Microsoft, AWS, Google Cloud.

«Украина станет еще на шаг ближе к строительству гипермасштабных датацентров», — утверждают в министерстве.

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Что изменится с внедрением облачных услуг в госорганах: