Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон об облачных услугах.
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Как сообщает Минцифры, Закон не только даст возможность государственным органам хранить свои данные в «облаке», но и сделает Украину более привлекательной для наибольших мировых вендоров облачных сервисов — Microsoft, AWS, Google Cloud.
«Украина станет еще на шаг ближе к строительству гипермасштабных датацентров», — утверждают в министерстве.
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Что изменится с внедрением облачных услуг в госорганах:
- закон позволит убрать коррупционные риски при закупке серверного оборудования;
- ускорится внедрение инноваций в органах власти.