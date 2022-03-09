Как сообщает Генеральный штаб ВСУ, в Харькове удалось восстановить работу украинского телевещания.

На данный момент жителям региона доступны 16 национальных телеканалов мультиплексов МХ-1 и МХ-2, и местный общественный вещатель — UA Харьков.

В штабе отмечают, что телевещание в области работает благодаря усилиям специалиста харьковского филиала КРРТ.

Напомним, что ранее телебашня в Харькове пострадала после обстрела оккупантами.

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