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12 лет за решеткой: суд вынес приговор летчику, который бомбардировал Харьковскую телебашню

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Российский летчик, который бомбардировал Харьковскую телебашню, проведет 12 лет за решеткой. Об этом сообщает СБУ со ссылкой на собственные материалы расследования.

На основе собранных доказательств, следователи СБУ смогли доказать вину российского летчика, который весной прошлого года бомбардировал Харьковскую телебашню. Заместитель командира военной части 6-й армии ВС и противовоздушной обороны ВС РФ признан судом виновным в нарушении законов и обычаев войны. Летчику назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы.

Событие произошло 6 марта прошлого года. Тогда российский летчик на боевом самолете пересек государственную границу Украины и осуществил бомбардировку радиотелевизионной станции в Харькове.

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Для осуществления воздушной атаки на телебашню и другие гражданские объекты летчик применил восемь авиационных бомб ФАБ-500 общим весом 2,5 тонны в тротиловом эквиваленте. Его самолет был сбит украинскими защитниками сразу после осуществления бомбардировки, а самого летчика задержали и передали в соответствующие органы власти.

Расследование осуществлялось под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.

Офис Генерального прокурора сообщил, что Радиотелевизионная передающая станция (РТПС) в Харькове и все оборудование, расположенное на ее территории, являются гражданскими объектами, которые не имеют военного назначения.

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На территории станции и её окрестностях не находится оружие, боеприпасы, военная техника или другие средства военного использования. Кроме того, на объекте не располагаются никакие подразделения Вооруженных Сил Украины, других военных формирований или правоохранительных органов.

Оборудование, расположенное на станции, не предназначено для трансляции, передачи или распространения информации между военными подразделениями или для их нужд. РТПС Харьков занимается исключительно предоставлением услуг, которые имеют большое значение для функционирования общества и обеспечения безопасности гражданского населения.

В частности, станция обеспечивает предоставление телекоммуникационных услуг, функционирование систем оповещения и трансляцию телерадиопрограмм. Благодаря этому жители региона получают важную информацию об угрозах возникновения чрезвычайных ситуаций, угрозы жизни или здоровью людей, а также рекомендации по их предотвращению.

В результате судебного разбирательства российский летчик был признан виновным и приговорен к 12 годам лишения свободы. Он отбудет заключение за нарушение законов и обычаев войны.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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