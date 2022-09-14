Связь от «Киевстар» появилась в 4 освобожденных населенных пунктах Харьковщины

Украинские операторы продолжают восстанавливать мобильную связь на деоккупированных территориях Украины.

Недавно Киевстар отстроил и включил базовые станции мобильной сети в городе Балаклея и поселке Вишневое. А сегодня возобновлена ​​работа мобильной связи в поселках Шевченково и Боровое.

«Специалисты Киевстара идут вслед за ВСУ. Как только мы получаем разрешения военных администраций на доступ в освобожденные населенные пункты, сразу начинаем восстановительные работы. Инженеры компании работают круглосуточно, чтобы местные жители как можно скорее могли общаться с родными и близкими», — комментирует директор по развитию и поддержке телеком сети Владимир Кабаненко.

Благодаря национальному роумингу подключиться к восстановленной сети могут и абоненты других операторов – для этого в настройках телефона нужно вручную выбрать мобильную сеть Киевстар.

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Также инженеры оператора начали установку оборудования Starlink в шести районах Харькова, что позволит Киевстару максимально быстро налаживать работу базовых станций мобильной сети по всему городу.