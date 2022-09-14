В Купянске снова доступна украинская связь

Жители Купянска в Харьковской области могут снова пользоваться связью украинского оператора Vodafone.

10 сентября в Купянск зашли ВСУ и установили украинский флаг — об этом сообщила советница председателя Харьковского облсовета Наталья Попова.

Также в городе снова появилась украинская связь — оператора Vodafone. Если подключение не произошло автоматически — в настройках телефона нужно вручную выбрать сеть Vodafone UA.

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Оператор также возобновил связь в пгт Шевченково.

Ранее мы сообщали, что в освобожденной Балаклее появилась связь от Киевстар и lifecell.