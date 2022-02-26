В связи с проведением военных действий в стране, украинский интернет-провайдер IPnet открыл свободный доступ к телеканалам медиагрупп.

IPnet открыл свободный доступ к телеканалам медиагрупп на портале tv.ipnet.ua.

Также кто угодно и где угодно сможет просматривать эти телеканалы, установив приложение IPnet IPTV.

Для абонентов IPnet открыты все телеканалы.

Ранее мы писали, о хакерской атаке на Triolan и решении Киевстар предоставлять бонусные деньги на счет для абонентов, которые находятся за границей.