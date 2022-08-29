26 украинских вещателей восстановили работу в условиях войны, — Нацсовет

По состоянию на 26 августа возобновили вещание 26 компаний, а прекратили деятельность на территориях, находящихся во временной оккупации или на которых ведутся военные действия – 208 лицензиатов.

ТРК «Академ TV» из Сум и «ТРК «Маяк» из Александрии Кировоградской области проинформировали Национальный совет о возобновлении вещания. В то же время, ООО «Канон Коммуникейшн» (телеканал «ЗОРЯНИЙ») и ООО ТРК «Юнс» (логотип «UNC») проинформировали регулятора о прекращении спутниковой речи.

Представитель Национального совета в Днепропетровской области сообщил, что из-за обстрелов была повреждена фидерно-антенная система радиостанции «Радио Микс» (позывные «Информатор»), поэтому компания с 22 августа не выходит в эфир в Никополе Днепропетровской области.

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На сегодняшний день на территориях, находящихся во временной оккупации или на которых ведутся военные действия, прекратили вещание: