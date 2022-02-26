Абоненты Киевстар, которые находятся или будут приезжать в Польшу, Румынию, Венгрию, Словакию и Молдову, будут получать бесплатные 100 бонусных гривен для связи в роуминге на 30 дней.

Этих средств хватит, к примеру, на 100 минут разговоров, 1000 Мб мобильного интернета или 100 SMS-сообщений.

У абонентов Киевстар в роуминге также не списываются мегабайты сразу в 10 приложениях. Например, если они обмениваются текстовыми сообщениями во всех популярных мессенджерах: Viber, Facebook Messenger, Telegram и WhatsApp. Даже голосовые звонки в этих мессенджерах будут без тарификации интернета.

Также в ночь с 24 на 25 февраля Киевстар вместе с другими украинскими операторами перестал предоставлять услуги в своей сети для абонентов всех мобильных провайдеров России и Белоруссии. Они больше не могут получать и совершать звонки, пользоваться интернетом, отправлять SMS.

Мы благодарны ВСУ и каждому украинскому воину за их героические усилия по борьбе с врагом. Со своей стороны команда Киевстар делает все возможное, чтобы обеспечить стабильную работу мобильной и фиксированной сети и чтобы у вас была связь с родными. Чтобы не допустить большой нагрузки на сеть и обеспечить ее надежную работу, мы рекомендуем абонентам обмениваться онлайн только важной и проверенной информацией, — отмечают представители компании.

Важно знать: Официальные государственные каналы для получения информации