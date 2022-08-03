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Среда, 3 августа, 2022

Во Франции отменят лицензионный сбор за телевидение

НовостиТелевидение

Сенат Франции одобрил план президента Эммануэля Макрона по отмене лицензионного сбора за телевидение – налога с домохозяйств, который идет на финансирование общественного вещания.

Как пишет The Guardian, снизить налог на общественное вещание, чтобы повысить платежеспособность домохозяйств, было одним из предвыборных обещаний Макрона. Лицензионный сбор за вещание во Франции сейчас составляет 138 евро в год, его платят около 27 миллионов домохозяйств, имеющих телевизор.

Решение вызвало и некие споры в Сенате — отдельные силы беспокоились о финансировании общественного вещания и его дальнейшей независимости. Также законопроект критикуют из-за отсутствия плана на долгосрочную перспективу.

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В Министерстве культуры Франции заявили, что правительство в краткосрочной перспективе защитит финансирование общественного вещания и составит «дорожную карту» дальнейших действий. Нынешний законопроект в краткосрочной перспективе будет предусматривать выделение «доли НДС» на общественное вещание в размере около 3,7 миллиарда евро, что примерно равно сумме, которую сейчас приносит лицензионный сбор.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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