В течение суток была возобновлена ​​работа всех магистральных узлов сети. Также инженерной службой были проведены финальные ремонтные работы на узловом оборудовании. Параллельно – восстанавливали повреждение распределительной сети в Чугуеве и Броварах, сообщает провайдер.

Что произошло

24 февраля в 04:50 утра ключевые узлы сети Triolan подверглись хакерской атаке. Ряд основных маршрутизаторов сети был программно выведен из строя без возможности удаленного восстановления, всего 57 узлов в Киеве, Харькове, Днепре, Полтаве, Одессе, Ровно и Запорожье.

Также, частично получила повреждения распределительная сеть (конечное оборудование).

Какие работы проведены

Уже 24 февраля в течение суток была возобновлена ​​работа всех магистральных узлов сети.

На утро 25 февраля были невосстановленные участки распределительной сети на Виноградаре и в Броварах (Киев и Киевская область), а также – в г. Чугуев.

Работа сети с использованием «частных» («серых») IP-адресов и автоматическим присвоением настроек могла быть ограничена на территории г. Харькова, поэтому компания рекомендовала временно вводить свои настройки вручную.

Кроме того, наблюдались проблемы с функционированием DNS-серверов по всей сети, поэтому для стабильного подключения было рекомендовано использовать DNS от Google (8.8.8.8 или 8.8.4.4) и/или Cloudflare (1.1.1.1).

В течение дня (25 февраля) инженерной службой были проведены финальные ремонтные работы на узловом оборудовании. Параллельно – восстанавливали повреждение распределительной сети в Чугуеве и Броварах.

Где следить за новостями провайдера

Следить за новостями (без комментариев в чате) можно в телеграмм-канале https://t.me/triolan_me.

Помощь с перенастройкой ваших устройств можно получить от модераторов и мастеров провайдера в телеграмм-чате https://t.me/triolan_me_chat.

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