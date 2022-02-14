SWEET.TV отчитались об итогах работы в 2021 году. Так, количество абонентов у украинского онлайн-кинотеатра выросло на 50%, а соответствующее приложение использовали 12 миллионов зрителей.

За 2021 год приложения SWEET.TV были установлены на 6 миллионов устройств, включая телевизоры, смартфоны, планшеты и Xbox. В декабре SWEET.TV достигли показателя в 2,5 млн веб-пользователей.

Это интересно: Зрители пиратских трансляций Олимпиады пострадали от мошенников

Причина 1: Дистрибуция

В начале 2021 года SWEET.TV создали свою локальную дистрибуцию по всей

Украине. Сейчас в каждом регионе присутствует менеджер сервиса, а розничной

торговлей в регионах занимаются более 900 частных торговых представителей.

Стартовые пакеты национального онлайн-кинотеатра можно приобрести более чем в

2500 локальных торговых точках. SWEET.TV представлен во всех крупнейших торговых сетях Украины.

Причина 2: Коллаборации

За 2021 год SWEET.TV реализовали 10+ коллабораций с украинскими и

международными компаниями:

Доступ в национальный онлайн-кинотеатр SWEET.TV получили все пассажиры

поездов Интерсити и Интерсити+. Абоненты сервиса могут подключиться и смотреть

контент сервиса бесплатно, а новые пользователи всего за 1 гривну.

поездов Интерсити и Интерсити+. Абоненты сервиса могут подключиться и смотреть контент сервиса бесплатно, а новые пользователи всего за 1 гривну. Реализован совместный проект SWEET.TV и Visa: владельцы премиальных карт

платежной системы получают доступ к контенту национального онлайн-кинотеатра по эксклюзивному тарифу Visa Premium.

платежной системы получают доступ к контенту национального онлайн-кинотеатра по эксклюзивному тарифу Visa Premium. Национальный онлайн-кинотеатр SWEET.TV и книжный магазин Yakaboo создали

совместную акцию: при покупке книг в магазине на сумму от 500 гривен вы получите 3 месяца тарифа «Кино» в подарок.

совместную акцию: при покупке книг в магазине на сумму от 500 гривен вы получите 3 месяца тарифа «Кино» в подарок. SWEET.TV и туроператор TUI обещают дать в подарок тариф «Кино» на 1 месяц до конца 2022 года каждому туристу, купившему путевку в любую страну мира.

Промокоды на пользование онлайн кинотеатром SWEET.TV можно выиграть в

совместной акции с Coca-Cola и Dominos: закажите пиццу и напиток и получите шанс выиграть приз от SWEET.TV — месяц пользования тарифом М.

совместной акции с Coca-Cola и Dominos: закажите пиццу и напиток и получите шанс выиграть приз от SWEET.TV — месяц пользования тарифом М. Клиенты OnTaxi получили промокод на 3 месяца использования тарифа «Кино» от

национального онлайн-кинотеатра SWEET.TV. Также был проведен общий розыгрыш

призов: подарили тарифы «Кино»и сертификаты на поездки через Instagram.

национального онлайн-кинотеатра SWEET.TV. Также был проведен общий розыгрыш призов: подарили тарифы «Кино»и сертификаты на поездки через Instagram. Клиенты банка ПУМБ в свой день рождения получают подарок от национального

онлайн-кинотеатра SWEET.TV: месяц бесплатного пользования сервисом.

Причина 3: Развитие сервиса

В течение года ИТ-команда SWEET.TV поддерживала стабильную работу сервиса: за

2021 год не было зафиксировано ни одного большого сбоя.

Большая работа была проделана для сохранения стабильной работы трансляций каналов во время больших нагрузок. Также, усовершенствовались технологии адаптивного битрейта: качество изображения автоматически подстраивается под скорость интернета.

В 2022 году планируется большое обновление приложений для смартфонов. Работа над проектом ведется с лета 2021 года.

Рекомендуем прочитать: Рейтинг стран, жители которых наиболее зависимы от смартфонов

Причина 4: Подготовка к выходу в еврозону

SWEET.TV активно готовится к выходу в еврозону: добавляются новые платежные

системы, приложения переводятся на языки разных стран, разворачиваются новые

серверы.

Причина 5: Контент

Сейчас на сервисе доступны 260+ телеканалов и 10 000+ фильмов, мультфильмов, сериалов и образовательных курсов.

Подписаны расширенные контракты с голливудскими киностудиями Disney,

Warner Bros., Paramount, Sony, Universal. Согласно им, в кинозале SWEET.TV

появилось больше контента и проходят ранние премьеры фильмов параллельно с

показом в кинотеатрах. В кинозале сервиса уже можно посмотреть фильмы:

«Матрица: Воскрешение», «Дюна», «Шан Чи: Легенда десяти колец», «Вечные»,

«Король Ричард», «Последняя дуэль» и т.д. Также кинотеатр сервиса пополнили

библиотеки Miramax, CBS, ShowTime.

Важным прорывом стало заключение соглашения на эксклюзивные права и ранние премьеры фильмов киностудии Disney. Все фильмы вселенной MARVEL одновременно появились на сервисе в рамках тарифа без дополнительных оплат: раньше киностудия не позволяла делать этого никому.

Премьеры киностудии Warner Bros. будут появляться на SWEET.TV еще во время

сеансов в кинотеатрах. Ярким примером является фильм «Матрица: Воскрешение».

На сервисе собрана одна из крупнейших библиотек нового украинского кино, многие

фильмы доступны эксклюзивно на SWEET.TV: «Где деньги», «Пульс», «Забытые»,

«Атлантида», «Киборги», «Племя», «Цена правды», «Плохие дороги», «Номера»,

«Домой», «Мои мысли тихие», «Нереальный КОПец» и другие.

В 2022 году на сервисе состоятся эксклюзивные премьеры украинских фильмов от

FilmUa: «Большая прогулка», «Коза Ностра», «Лучшие выходные», «За двумя

зайками» и самая ожидаемая мультипликационная премьера — «Мавка».

Ранее Mediasat писал: YouTube исполнилось 17 лет: как создавали самый популярный видехостинг мира.