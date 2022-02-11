Компания Group-IB, которая специализируется на информационной безопасности, раскрыла сеть из полуторы сотен ресурсов с нелегальными трансляциями Олимпийских игр в Пекине.

Что произошло

Центр реагирования на инциденты информационной безопасности компании Group-IB обнаружил 140 платформ с нелегальными трансляциями Олимпиады. Злоумышленники зарабатывали тем, что перенаправляли пользователей на мошеннические и фишинговые сайты, где под предлогом участия в розыграшах выманивали у них деньги.

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Подробности аферы

Анонсы предстоящих трансляций были размещены на взломанных сайтах — ресурсах образовательных учреждений, благотворительных фондов и онлайн-магазинов.

Как отмечают эксперты компании, преположительно в афере участвовали 289 сайтов. Наиболее крупный — ресурс Kinohoot, который объединил около сотни сайтов. Владелец Kinohoot зарегистрировал домены в 2019 году и успел провести нелегальную трансляцию летней Олимпиады в Токио.

Как работает схема

Пользователь видит анонс трансляции с символикой Олимпийских игр на одном из вломанных сайтов, переходит по ссылке на «трансляцию» и видит просьбу зарегистрироваться перед просмотром. Далее зритель вводит свой телефонный номер, указывает «специальный код доступа», нажимает кнопку подтверждения и попадает на мошеннический ресурс.

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На некоторых ресурсах предлагали участвовать в конкурсе-розыгрыше бесплатной трансляции. Необходимо было найти «приз» в одной из десятка коробочек. Чаще всего пользователь выигрывал с третьей попытки и получал от 10 до 10 тысяч долларов. А дальше — обычная мошенническая схема с просьбой об оплате комиссии за конвертацию и введении данных банковской карты.

Другие жертвы отправляли смс на разнообразные номера, после чего их подключали к различным платным сервисам.

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