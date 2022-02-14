В журнале Computers in Human Behavior были опубликованы результаты исследований ученых Университета Макгилла в Канаде, в которых сообщается о том жители, каких стран наиболее зависимы от телефонов.

В исследовании приняли участие 35 тысяч человек из 24 стран мира в период с 2014 по 2020 год. Средний возраст пользователей — 28,8 лет, 60% участников исследования — женщины.

По результатам тестирования, наиболее зависимымы от таких гаджетов оказались жители Китая, Саудовской Аравии и Малайзии.

1. Китай

В Китае крупнейший рынок смартфонов в мире. В 2021 году было продано более 1,5 миллиарда таких гаджетов, поэтому неудивительно, что он находится на первом месте.

Это интересно: Китайская лаборатория добилась успехов в развитии технологий терагерцовой беспроводной связи

2. Саудовская Аравия

При огромных темпах развития этой богатой нефтью ближневосточной страны не ожидалось никаких других результатов. В Саудовской Аравии не менее 21 миллиона пользователей смартфонов, а самыми популярными брендами являются Apple, Huawei и Samsung.

3. Малайзия

Малайзия — еще одна богатая нефтью страна с большим количеством смартфонов. Большинство пользователей в этом регионе предпочитают Android-смартфоны, в частности Huawei и Samsung. Тем не менее, у Apple есть приличная база пользователей в Малайзии.

Отметим, что в списке — только две страны из Африки, занимает 9-е место, а Нигерия занимает — 20-е место.

Рекомендуем прочитать: В Африке интернет стал доступнее — инфографика

С 2014 по 2020 год проблема пользователей смартфонов во всем мире становится все более серьезной. Однако в ближайшее время эта тенденция не закончится. Исследователи говорят, что одним из возможных объяснений различий в показателях в разных странах являются социальные нормы и культурные ожидания. Некоторые из этих пользователей находят вдохновение через свои смартфоны, а у многих работа или бизнес связаны непосредственно с гаджетами.

Ранее Mediasat писал о том, что YouTube исполнилось 17 лет: как создавали самый популярный видехостинг мира.