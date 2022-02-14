Как создавался YouTube

YouTube – самый популярный видеохостинг в мире, он предназначен для просмотра и загрузки видеороликов различной тематики.  Здесь можно найти практически все  – от обзоров продуктов до самостоятельно снятых фильмов и сериалов. Сегодня, 14 февраля, YouTube  празднует свой 17-й день рождения — в честь этого предлагаем вспомнить как создавался видеохостинг.

Создание сайта

14 февраля 2005 года трое бывших сотрудников компании PayPal зарегистрировали домен «YouTube.com» и начали создавать сайт для «обмена видео-файлами» – место, где пользователи смогут загружать, просматривать и обмениваться видеороликами.

Чед Хёрли, Стив Чен и Джоэд Кэрим работали над проектом несколько месяцев и уже в мае того же года представили публике тестовую версию.

Чед Хёрли, Стив Чен и Джоэд КэримИнтересно, что основным творцом платформы считают Кэрима. По информации американских СМИ, на идею создания видеохостинга его натолкнул случай, когда он не смог найти в сети видео с Джастином Тимберлейком и Джанет Джексон, а также ролик с записью цунами в Индийском океане. Другие журналисты утверждают, что идея была придумана совместно, на вечеринке. У будущих творцов YouTube не получилось отправить друзьям видеозаписи с празднования — те были слишком объемные для обмена по почте. В итоге ребята решили создать собственный проект — сайт, на который можно будет загрузить видео и поделиться им.

Первые инвестиции

Как и многие другие технологические стартапы, YouTube зарождался в импровизированном офисе в гараже и финансировался за счёт его создателей. Однако уже в ноябре 2005 инвестиционная компания Sequoia Capital вложила в проект первые 3,5 млн долларов. Помимо этого, в число членов правления YouTube вошёл Рольф Бота – партнёр фирмы и бывший генеральный директор PayPal.

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В апреле 2006 года инвестиционные компании Sequoia и Artis Capital Management вложили в проект дополнительные 8 миллионов долларов, исходя из небывалого роста популярности сайта, который стабильно наблюдался в течение нескольких месяцев.

Первое загруженное видео 

Первое видео, размещённое на YouTube, называлось «Я и зоопарк»: в ролике можно было увидеть одного из соучредителей проекта, Джоэда Кэрима, в зоопарке Сан-Диего. Данный видеоклип был загружен на YouTube 23 апреля 2005 года, и его можно просмотреть на сайте и сегодня.

Развитие и сделка с Google

Созданный сайт изначально не пользовался популярностью. Однако после удачных обновлений, рассылок и «сарафанного радио» аудитория пользователей начала стремительно расти. В 2005 году количество ежедневных просмотров составляло 8 миллионов, а в июле следующего года уже сто.

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О продаже платформы корпорации Google было объявлено в октябре 2006 года. Сделка была закрыта 13 ноября и стала на то время второй по сумме сделкой, заключённой корпорацией Google — стоимость YouTube тогда оценили в 1,65 миллиарда долларов.

YouTube сейчас

Сегодня YouTube доступен и пользуется популярностью у большинства стран мира, за исключением тех, которые блокируют доступ к нему по различным причинам. Как правило, это связано со свободой слова, цензурой и отказом хостинга удалять некоотрые ролики по требованию властей.

Сайт переведен на 83 языка и сейчас он остается одним из самых популярных во всем мире.

Большая заслуга YouTube в развитии видеоблогинга. Платформа позволила любому пользователю делиться контентом и выбирать за кем следить ему. Миллионы людей следили за «влогами» (так прозвали видеоблоги), прислушивались к авторам и восхищались ими. Звезды стали ближе, и оказалось, что популярным может стать каждый.

Интересные факты

  • Язык программирования, на котором написан YouTube – Python.
  • Видеохостинг задумывался как проект для знакомств. Предполагалось, что люди будут знакомиться через видеоролики. Позже его тематику решили не ограничивать знакомствами.
  • Когда YouTube стартовал, все оборудование для сайта находилось в гараже Чада Херли.
  • Первым видеороликом, побившим количество просмотров в 1 миллион на YouTube, стало видео с футболистом Роналдиньо, снявшемся в вирусном рекламном ролике Nike.
  • Первым видео, которое преодолело барьер в 1 миллиард, стал глобальный мегахит 2012 года южнокорейского исполнителя PSY Gangnam Style.
  • Самое популярное видео на YouTube на сегодня собрало 10 188 276 075 просмотров. Оно называется Baby Shark Dance.

Ранее Mediasat писал, что YouTube планирует внедрить функцию покупок из видео и использовать NFT. 

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Редакция Mediasat

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