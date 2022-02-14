YouTube – самый популярный видеохостинг в мире, он предназначен для просмотра и загрузки видеороликов различной тематики. Здесь можно найти практически все – от обзоров продуктов до самостоятельно снятых фильмов и сериалов. Сегодня, 14 февраля, YouTube празднует свой 17-й день рождения — в честь этого предлагаем вспомнить как создавался видеохостинг.

Создание сайта

14 февраля 2005 года трое бывших сотрудников компании PayPal зарегистрировали домен «YouTube.com» и начали создавать сайт для «обмена видео-файлами» – место, где пользователи смогут загружать, просматривать и обмениваться видеороликами.

Чед Хёрли, Стив Чен и Джоэд Кэрим работали над проектом несколько месяцев и уже в мае того же года представили публике тестовую версию.

Интересно, что основным творцом платформы считают Кэрима. По информации американских СМИ, на идею создания видеохостинга его натолкнул случай, когда он не смог найти в сети видео с Джастином Тимберлейком и Джанет Джексон, а также ролик с записью цунами в Индийском океане. Другие журналисты утверждают, что идея была придумана совместно, на вечеринке. У будущих творцов YouTube не получилось отправить друзьям видеозаписи с празднования — те были слишком объемные для обмена по почте. В итоге ребята решили создать собственный проект — сайт, на который можно будет загрузить видео и поделиться им.

Первые инвестиции

Как и многие другие технологические стартапы, YouTube зарождался в импровизированном офисе в гараже и финансировался за счёт его создателей. Однако уже в ноябре 2005 инвестиционная компания Sequoia Capital вложила в проект первые 3,5 млн долларов. Помимо этого, в число членов правления YouTube вошёл Рольф Бота – партнёр фирмы и бывший генеральный директор PayPal.

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В апреле 2006 года инвестиционные компании Sequoia и Artis Capital Management вложили в проект дополнительные 8 миллионов долларов, исходя из небывалого роста популярности сайта, который стабильно наблюдался в течение нескольких месяцев.

Первое загруженное видео

Первое видео, размещённое на YouTube, называлось «Я и зоопарк»: в ролике можно было увидеть одного из соучредителей проекта, Джоэда Кэрима, в зоопарке Сан-Диего. Данный видеоклип был загружен на YouTube 23 апреля 2005 года, и его можно просмотреть на сайте и сегодня.

Развитие и сделка с Google

Созданный сайт изначально не пользовался популярностью. Однако после удачных обновлений, рассылок и «сарафанного радио» аудитория пользователей начала стремительно расти. В 2005 году количество ежедневных просмотров составляло 8 миллионов, а в июле следующего года уже сто.

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О продаже платформы корпорации Google было объявлено в октябре 2006 года. Сделка была закрыта 13 ноября и стала на то время второй по сумме сделкой, заключённой корпорацией Google — стоимость YouTube тогда оценили в 1,65 миллиарда долларов.

YouTube сейчас

Сегодня YouTube доступен и пользуется популярностью у большинства стран мира, за исключением тех, которые блокируют доступ к нему по различным причинам. Как правило, это связано со свободой слова, цензурой и отказом хостинга удалять некоотрые ролики по требованию властей.

Сайт переведен на 83 языка и сейчас он остается одним из самых популярных во всем мире.

Большая заслуга YouTube в развитии видеоблогинга. Платформа позволила любому пользователю делиться контентом и выбирать за кем следить ему. Миллионы людей следили за «влогами» (так прозвали видеоблоги), прислушивались к авторам и восхищались ими. Звезды стали ближе, и оказалось, что популярным может стать каждый.

Интересные факты

Язык программирования, на котором написан YouTube – Python.

Видеохостинг задумывался как проект для знакомств. Предполагалось, что люди будут знакомиться через видеоролики. Позже его тематику решили не ограничивать знакомствами.

Когда YouTube стартовал, все оборудование для сайта находилось в гараже Чада Херли.

Первым видеороликом, побившим количество просмотров в 1 миллион на YouTube, стало видео с футболистом Роналдиньо, снявшемся в вирусном рекламном ролике Nike.

Первым видео, которое преодолело барьер в 1 миллиард, стал глобальный мегахит 2012 года южнокорейского исполнителя PSY Gangnam Style.

Самое популярное видео на YouTube на сегодня собрало 10 188 276 075 просмотров. Оно называется Baby Shark Dance.

Ранее Mediasat писал, что YouTube планирует внедрить функцию покупок из видео и использовать NFT.