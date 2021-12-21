Украинская студия Animagrad (FILM.UA Group) презентовала трейлер полнометражного анимационного фильма «Мавка. Лесная песня» и назвала дату выхода ленты в прокат.

История создания

О начале разработки мультфильма компания FILM.UA, которой принадлежит Animagrad, заявила еще в 2015 году. Спустя два года разработчики опубликовали первый короткий тизер фильма, однако с тех пор фильм так и не появился в прокате.

Сюжет

Сюжет фильма создан на основе драмы-феерии украинской писательницы Леси Украинки, также в ленте использованы образы из славянских мифов и легенд.

Кто озвучил персонажей

Уже в трейлере можно услышать голоса украинских звезд, которые будут озвучивать анимационных персонажей. Лукашу свой голос подарил Артем Пивоваров, антагонистку Килину озвучила актриса Елена Кравец, а воинственную Русалку Водяницу – солистка группы The Hardkiss Юлия Санина. Певцу и актеру DZIDZIO (Михаил Хома) досталась роль ворчливого, но рассудительного друга Мавки Гука. Чьим голосом заговорит главная героиня Мавка и другие персонажи студия пока не разглашает.

Бюджет

Мультфильм называют самой дорогой украинской анимационной работой. По состоянию на июль 2021 года общий бюджет проекта оценивался в 187,2 миллиона гривен, доля государственного финансирования — 49,5 миллиона гривен.

Когда появится в прокате

Премьера запланирована на 29 декабря следующего года.