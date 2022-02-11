Сотрудникам китайской лаборатории из города Нанкин – столицы восточно-китайской провинции Цзянсу – удалось добиться серьёзных успехов в развитии технологий беспроводной связи 6G в терагерцевом диапазоне на скорости 100/200 Гбит/сек в режиме реального времени, что в 10-20 раз выше скорости передачи данных в сетях 5G.

В рамках реализации национального плана, предусматривающего исследование и развитие технологий 6G, была построена первая экспериментальная система беспроводной передачи данных в режиме реального времени в диапазоне 360-430 ГГц, 100/200 Гбит/сек.

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Результатом этого, согласно опубликованной статье в Purple Mountain Laboratories, стал новый рекорд скорости передачи данных в режиме реального времени для терагерцовой беспроводной связи.

Благодаря использованию технологии фотонного терагерцевого пути, которая позволяет генерировать терагерцевые сигналы через два более высокочастотных импульса световой волны впервые была осуществлена передача данных с чистой скоростью одной волны 103.125 Гбит/сек и чистой скоростью двойной волны 206.25 Гбит/сек, – заявили в лаборатории.

Принято считать, что терагерцевая беспроводная связь станет ключевой технологией сетей 6G.

Терагерцевый диапазон частот, лежащий в полосе от 300 ГГц до 3 ТГц, несёт в себе богатый ресурс, способный обеспечивать сверхвысокоскоростную беспроводную передачу данных на скорости от 100 Гбит/сек до 1 Тбит/сек (1 теребит в секунду равен 1 000 гигабит в секунду).

Это позволит превысить пиковую скорость передачи данных, свойственную технологии 5G, а также обеспечит возможность организации голографической 6G связи, работу метавселенной и других приложений.

В Purple Mountain указывают, что новое достижение будет иметь широкие перспективы. Технологию можно будет интегрировать с существующими оптоволоконными сетями, что позволит расширить покрытие услуг доступа к сверхскоростному беспроводному интернету на скорости 100-1000 Гбит/с снаружи и внутри помещений, заменить существующие оптоволоконные сети мобильной связи для быстрого развёртывания и заменить огромное количество кабелей в центре обработки данных, что даст возможность значительно снизить затраты и энергопотребление.

В будущем технология также может быть использована на спутниках, беспилотных летательных аппаратах и дирижаблях, где она сможет применяться для организации высокоскоростной беспроводной связи между кластерами спутников, между небом и Землёй, а также между спутниками, находящимися на расстоянии более 1000 километров друг от друга.

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«Это достижение полностью соответствует вектору развития технологий в стране и позволит ещё больше укрепить ведущие позиции Китая в сфере беспроводной связи», – заявил в интервью изданию Global Times генеральный директор ассоциации телекоммуникационной отрасли Альянса потребления информации Сян Лиган.

В отличие от миллиметровых волн, волны терагерцевого диапазона имеют более высокие частоты.

Благодаря этому, терагерцевые волны позволят передавать данные с более высокой скоростью, но распространение сигнала будет идти на ограниченное расстояние, что создаёт проблемы для их полномасштабного применения технологии, – отметил Сян.

Сеть 5G использует полосы частот в диапазоне от 24 ГГц до 100 ГГц, известные как диапазон миллиметровых волн.

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