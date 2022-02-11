6G
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Сотрудникам китайской лаборатории из города Нанкин – столицы восточно-китайской провинции Цзянсу – удалось добиться серьёзных успехов в развитии технологий беспроводной связи 6G в терагерцевом диапазоне на скорости 100/200 Гбит/сек в режиме реального времени, что в 10-20 раз выше скорости передачи данных в сетях 5G.

В рамках реализации национального плана, предусматривающего исследование и развитие технологий 6G, была построена первая экспериментальная система беспроводной передачи данных в режиме реального времени в диапазоне 360-430 ГГц, 100/200 Гбит/сек.

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Результатом этого, согласно опубликованной статье в Purple Mountain Laboratories, стал новый рекорд скорости передачи данных в режиме реального времени для терагерцовой беспроводной связи.

Благодаря использованию технологии фотонного терагерцевого пути, которая позволяет генерировать терагерцевые сигналы через два более высокочастотных импульса световой волны впервые была осуществлена передача данных с чистой скоростью одной волны 103.125 Гбит/сек и чистой скоростью двойной волны 206.25 Гбит/сек, – заявили в лаборатории.

Принято считать, что терагерцевая беспроводная связь станет ключевой технологией сетей 6G.

Терагерцевый диапазон частот, лежащий в полосе от 300 ГГц до 3 ТГц, несёт в себе богатый ресурс, способный обеспечивать сверхвысокоскоростную беспроводную передачу данных на скорости от 100 Гбит/сек до 1 Тбит/сек (1 теребит в секунду равен 1 000 гигабит в секунду).

Это позволит превысить пиковую скорость передачи данных, свойственную технологии 5G, а также обеспечит возможность организации голографической 6G связи, работу метавселенной и других приложений.

В Purple Mountain указывают, что новое достижение будет иметь широкие перспективы. Технологию можно будет интегрировать с существующими оптоволоконными сетями, что позволит расширить покрытие услуг доступа к сверхскоростному беспроводному интернету на скорости 100-1000 Гбит/с снаружи и внутри помещений, заменить существующие оптоволоконные сети мобильной связи для быстрого развёртывания и заменить огромное количество кабелей в центре обработки данных, что даст возможность значительно снизить затраты и энергопотребление.

В будущем технология также может быть использована на спутниках, беспилотных летательных аппаратах и дирижаблях, где она сможет применяться для организации высокоскоростной беспроводной связи между кластерами спутников, между небом и Землёй, а также между спутниками, находящимися на расстоянии более 1000 километров друг от друга.

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«Это достижение полностью соответствует вектору развития технологий в стране и позволит ещё больше укрепить ведущие позиции Китая в сфере беспроводной связи», – заявил в интервью изданию Global Times генеральный директор ассоциации телекоммуникационной отрасли Альянса потребления информации Сян Лиган.

В отличие от миллиметровых волн, волны терагерцевого диапазона имеют более высокие частоты.

Благодаря этому, терагерцевые волны позволят передавать данные с более высокой скоростью, но распространение сигнала будет идти на ограниченное расстояние, что создаёт проблемы для их полномасштабного применения технологии, – отметил Сян.

Сеть 5G использует полосы частот в диапазоне от 24 ГГц до 100 ГГц, известные как диапазон миллиметровых волн.

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Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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